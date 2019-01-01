عمرو أديب: أنعي إليكم اليوم ضياع الدوري من الزمالك

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن حزنه الشديد لتعادل الزمالك مع الجونة، قائلًا: «أنعي إليكم اليوم ضياع الدوري من نادي الزمالك».

وقال في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، «أفهم دائمًا أن أي خسارة لابد وأن يكون لها معنى وسبب، لكن أنا عندي 56 سنة، وبقالي 50 سنة بشجع فرقة بتضيع الدوري لأسباب غير مفهومة».

وأضاف «دائمًا بيكون الزمالك متقدم في البداية بالنقاط واللعب والهندسة، وبعدين فجأة بيحدث شيء غير مفهوم على الإطلاق».

وحسم التعال الإيجابي 2-2 لقاء الزمالك أمام الجونة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجونة، مساء اليوم الأحد، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ33 من الدوري الممتاز.