المرصد السوري: مقتل وإصابة 26 مدنيا في قصف جوي على ريف إدلب

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أربعة مدنيين جراء قصف جوي شنته طائرت حربية روسية وسورية على ريف محافظة إدلب اليوم الأحد.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إن ثلاثة مدنيين قتلوا بقصف طائرات النظام الحربية على قرية أورم الجوز بريف إدلب الغربي، مشيرا إلى مقتل متطوع في الدفاع المدني جراء غارات جوية من قبل طائرات حربية روسية طالت مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

ولفت المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع حيث يوجد 22 جريحا من مناطق متفرقة، حالة بعضهم خطرة.

وبحسب المرصد، هز انفجار جديد مدينة الحسكة ظهر اليوم بسبب انفجار دراجة نارية مفخخة أثناء مرور سيارة لوجستيك تابعة للوحدات الكردية في حي غويران بالمدينة.

وأشار المرصد إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة عنصرين اثنين بجراح، بالإضافة لأضرار مادية في السيارة والمنطقة.