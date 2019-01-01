طائرة نيجيرية تتراجع عن الإقلاع عقب رصد مواطن أعلى جناحها

ثارت حالة من الذعر والفوضى على متن طائرة نيجيرية، عقب صعود مواطن على جناح الطائرة بينما تستعد للإقلاع، في رحلة داخلية من مطار مورتالا محمد بولاية لاجوس، صباح أول أمس الجمعة.



ووقع الحادث على متن طائرة نيجيرية من الطراز "بوينج 737"، تابعة لشركة الطيران "أزمان إير"، حيث فوجئ الركاب برجل يتسلق جناح الطائرة، بينما كانت تنتظر إشارة الحصول على تصريح بالإقلاع من مطار "مورتالا محمد" متوجهة إلى مدينة هاركورت، وفقًا لبيان صادر عن شركة الطيران.



وأظهرت لقطات فيديو للحادث الدرامي، التقطها أحد الركاب داخل الطائرة، تمكن الرجل وبطريقة غير قانونية من الوصول إلى منطقة إقلاع الطائرة حاملاً حقيبة يد، قبل أن يتسلق المحرك النفاث ثم ينتقل إلى جناح الطائرة ويضع الحقيبة داخل أحد المحركات، متجهاً بالسير نحو مقصورة الطائرة، وسط صراخ وذعر الركاب، بحسب ما ذكرت مجلة "People” الأمريكية.





وبعد إذاعة برج المراقبة تحذير للإبلاغ بتواجد الرجل أعلى الجناح، أغلق الطيارون محرك الطائرة، بينما هرع المسؤولون إلى مكان الحادث، واعتقل أمن المطار الرجل، وأوضحت شركة الطيران، التي لم تكشف هويته علنًا، أنه لا يزال محبوساً داخل الحجز، بينما تواصل السلطات التحقيق في ذلك الحادث "النادر".



وتسبب هذا الأمر في حالة من الذعر والفوضى بين الركاب، فطلب بعضهم من الطيار وأفراد الطاقم فتح أبواب الطائرة على الفور للنزول، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، لكن شركة الطيران صرحت بأنه تم فحص الطائرة والأمتعة بدقة، قبل استكمال الرحلة في موعدها المحدد.



حتى الآن، لم تتوصل السلطات لكيفية تمكن الرجل من الوصول إلى مدرج المطار، ولكن بعد ساعات من وقوع الحادث، صرحت شركة الطيران في بيان لها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن هيئة المطارات الفيدرالية في نيجيريا (FAAN)، أوقفت رؤساء وحدات أمن الطيران الذين كانوا في الخدمة أثناء "التعدي الأمني ​​المؤسف".



وأضافت الشركة: "الإجراءات الحالية تهدف إلى ضمان إجراء تحقيق كامل للحفاظ على السلامة الأمنية للمطار"، متابعة "لقد اعتبرت هيئة المطارات الفيدرالية هذا الانتهاك مصدر قلق أمني خطير، إذ بدأت التحقيق بأسباب وقوع الحادث لتفادي تكراره في المستقبل".