القوات الأمنية العراقية تعتقل 7 دواعش بينهم قيادي بارز شرقي الموصل

أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة نينوى، مساء اليوم الاثنين، باعتقال سبعة من عناصر تنظيم داعش في عمليات أمنية نفذتها القوات الأمنية العراقية غربي و شرقي الموصل/400كم شمال بغداد.

وقال المقدم سلام العكيدي إن "استخبارات شرطة نينوى تمكنت اليوم من اعتقال خمسة من عناصر تنظيم داعش خلال تواجدهم في قرية بازاويا شرق الموصل، بينهم القيادي البارز المدعو سلمان المولى(أبو حطب)وهو المسؤول عن الاغتيالات في التنظيم".

واضاف العكيدي أن "القوات الأمنية صادرت الأسلحة الخفيفة التي كانت بحوزتهم، واقتادتهم إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي".

وتابع المصدر قائلا إن قوة من الجيش العراقي تمكنت اليوم أيضا، وبناء على معلوات استخبارية، من اعتقال اثنين من عناصر داعش في قرية السلامية بقضاء البعاج 120 غرب الموصل، مشيرا إلى أنه كانت بحوزتهم قوائم اغتيالات.

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر تنظيم داعش، الذين ينفذون عمليات ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا، قبل أكثر من عامين.