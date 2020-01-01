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هنا الفنان صبري فواز السيناريست ناصر عبدالرحمن علي مسلسله الجديد "موسي" الذي يعيده للساحة الفنية بعد غياب نحو عامين منذ أخر أعماله الدرامية مسلسل "الدولي".



وكتب صبري فواز عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أشعر بفرحة كبير لتعاون المخرج "الشاطر" حبيبي محمد سلامه مع الفنان محمد رمضان في مسلسله الجديد "موسي" وفرحتي أكبر أن مؤلف المسلسل هو الكاتب ناصر عبدالرحمن الذي نفتقد لكتاباته؟



وكان الفنان محمد رمضان أعلن عبر حسابه الرسمي علي "فيسبوك" خبر تأجيل مسلسل السيرة الذاتية "الإمبراطور" الذي يحكي قصة الفنان الراحل أحمد زكي لحين انتهاء التفاوض مع ورثة أحمد زكي وتحضيره لمسلسل جديد "موسي" للعرض في رمضان 2021.