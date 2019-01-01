ألمانيا تضخ 10 مليارات يورو إضافية سنويا في الموازنة الأوروبية

كشف مصادر حكومية في برلين، أن ألمانيا ستضخ نحو عشرة مليارات يورو إضافية في موازنة الاتحاد الأوروبي في العام، ليرتفع بذلك إجمالي التحويلات الألمانية إلى نحو 40 مليار يورو سنويا.

وأضافت المصادر أنه لم يتم في هذه القيمة احتساب الجمارك والضرائب التي تحصلها ألمانيا لصالح الاتحاد الأوروبي، كما أن هذه القيمة لم تأخذ في حسبانها ما تسترده ألمانيا من أموال الاتحاد الأوروبي.

وحسب بيانات المفوضية الأوروبية، كانت ألمانيا تضخ مؤخرا نحو 25.5 مليار يورو سنويا في موازنة الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى إيرادات جمركية بقيمة 4.05 مليار يورو في المتوسط.

وفي المقابل، تحصل ألمانيا أيضا على أموال من الاتحاد الأوروبي، ولا يزال من غير المعروف بعد صافي العبء الإضافي الذي ستتحمله ألمانيا في موازنة التكتل.

وأفادت بيانات المفوضية الأوروبية، بأن مدفوعات ألمانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي في عام 2018 زادت عما حصلت عليه بمقدار نحو 13.4 مليار يورو.

وكان زعماء دول الاتحاد الأوروبي، اتفقوا في قمتهم الأخيرة بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 91 ساعة على الحزمة المالية للأعوام المقبلة وقيمتها نحو 1.8 تريليون يورو، وتشمل 1074 مليار يورو للأعوام السبعة المقبلة و750 مليار يورو لبرنامج إنعاش الاقتصاد والاستثمار.