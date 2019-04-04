العراق: جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل شبكة تابعة لداعش في صلاح الدين

اعتقلت قوات الأمن العراقية، اليوم الثلاثاء، شبكة تابعة لتنظيم "داعش" الارهابي في محافظة صلاح الدين.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن "قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من القبض على عنصر إرهابي وفق المادة (٤) إرهاب في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، بحوزته عدد من الأسلحة والاعتدة وشرائح هاتف متعددة، وفي الوقت ذاته تمكنت قوات مكافحة الإرهاب أيضا من الإطاحة بالعنصر الثاني لهذه الشبكة في تكريت بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف أن "جهاز مكافحة الإرهاب واصل عمليتهم بتفكيك الشبكة الإرهابية بعد تمكنهم من إلقاء القبض على العنصر الثالث في محافظة كركوك بعد كمين محكم أعد له".