شوقي: توفير مصادر للتعلم لنستقبل العام الدراسي الجديد بأدوات لم تكن موجودة من قبل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعكف حاليا على تحديد آليات عمل العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل كافة في مؤتمر صحفي أول سبتمبر.



وأضاف شوقي، في مؤتمر اليوم، أن الوزارة ستعمل على توفير مصادر التعلم من منصات إلكترونية وتحضير لبث مباشر أكثر كثافة وكتب تفاعلية لنستقبل العام الدراسي الجديد بأدوات لم تكن متاحة من قبل.



وذكر أنه سيتم إعادة توزيع الأطفال على الفراغات المتاحة بكل مدرسة حتى تتمكن من استقبال الأطفال يوميا حتى الصف الثالث الابتدائي بالمدارس، موضحا أن هذه الحلول ستعمل على حل مشكلة الكثافات خلال السنوات المقبلة.