 شوقي: توفير مصادر للتعلم لنستقبل العام الدراسي الجديد بأدوات لم تكن موجودة من قبل - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 يوليه 2020 8:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

شوقي: توفير مصادر للتعلم لنستقبل العام الدراسي الجديد بأدوات لم تكن موجودة من قبل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 8:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 8:28 م
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعكف حاليا على تحديد آليات عمل العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل كافة في مؤتمر صحفي أول سبتمبر.

وأضاف شوقي، في مؤتمر اليوم، أن الوزارة ستعمل على توفير مصادر التعلم من منصات إلكترونية وتحضير لبث مباشر أكثر كثافة وكتب تفاعلية لنستقبل العام الدراسي الجديد بأدوات لم تكن متاحة من قبل.

وذكر أنه سيتم إعادة توزيع الأطفال على الفراغات المتاحة بكل مدرسة حتى تتمكن من استقبال الأطفال يوميا حتى الصف الثالث الابتدائي بالمدارس، موضحا أن هذه الحلول ستعمل على حل مشكلة الكثافات خلال السنوات المقبلة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك