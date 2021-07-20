(د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن مظاهرات متزامنة اندلعت لليلة الخامسة على التوالي ليلة امس الاثنين في أكثر من 11 مدينة اجتجاجا على نقص المياه رغم القمع الشديد في اقليم خوزستان، جنوب غربي إيران.

وذكر موقع ايران انترناشونال أن الاحتجاجات اندلعت رغم انتشار الآلاف من القوات الخاصة والوحدات الأمنية الإيرانية في مدن هذه المحافظة.

وقالت المصادر إنه خلال الاحتجاجات التي شهدتها الأهواز ليل الاثنين، إن بالاضافة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل، أطلقت الشرطة والحرس الثوري الرصاص الحي على متظاهرين في علوي وكمبلو ومندلي وعدة مناطق أخرى بالأهواز.

من جهته ، دعا غلام حسين محسني إجئي رئيس السلطة القضائية الإيرانية إلى إجراء تحقيق في مقتل متظاهرين خلال المظاهرات ضد نقص المياه جنوب غربي البلاد.

وقال محسني إجئي اليوم الثلاثاء، بحسب تقارير إعلامية، "على النيابة العامة التحقيق في الأحداث فورا وبصورة شاملة، بما في ذلك سبب الوفيات (بين المتظاهرين) والأضرار الأخرى".

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها بشكل غير مباشر بمقتل أكثر من شخص خلال الاحتجاجات، بعكس ما زعمت السلطات حتى الآن.

ولقي متظاهر /30 عاما/ حتفه يوم الجمعة الماضي في اشتباكات مع الشرطة. ومع ذلك، أفادت تقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسقوط المزيد من القتلى والجرحى، فضلا عن العديد من الاعتقالات.

ونفت السلطات المحلية التقارير قائلة إنها مختلقة. وطالب محسني إجئي باستيضاح الأمر في أسرع وقت ممكن ومحاسبة الجناة.