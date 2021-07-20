شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، حملة لتنفيذ الإزالات الواقعة على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية المراشدة، والإدارة الزراعية بمركز الوقف، والوحدات الزراعية بقريتىّ السنابسة والمراشدة.



وقال محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، إن المحافظة تتخذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين على القانون والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، دون تهاون أو تقاعس.



وأكد أن التعديات على الأراضي الزراعية خط أحمر لما تمثله من مصدر للأمن الغذائي، محذرا كل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية بردعه بكل حزم، وإزالة المخالفة على الفور.



وأضاف "الداودي"، أن المحافظة تمنع التعدي على الرقعة الزراعية بأية صورة سواء بإقامة مباني، أو اتخاذ أية إجراءات في تقسيمها أو إقامة قمائن طوب أو تبويرها وتركها بدون زراعة وفقا للقانون.



وشدد على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل مراكز وقرى المحافظة خاصة خلال أيام الأعياد والإجازات الرسمية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة المصرية بمواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتعامل بحسم معها.



من جانبه أكد إبراهيم خلاوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، أنه تمت الإزالة الفورية لقطعتين أرض زراعية؛ إحداهما بناحية السنابسة وهي عبارة عن حفر وعمل قواعد خرسانية على مساحة واحد قيراط، والأخرى بناحية المراشدة وهي عبارة عن بناء سور من أربع جهات بالطوب الأبيض وممونة بالأسمنت على مساحة قيراط، وثمانية أسهم.



وأشار إلى أن اللجنة تكونت من مدير الإدارة الزراعية بالوقف، ورئيس قسم حماية الأراضي الزراعية بالإدارة الزراعية، ومشرف حوض ساحل السنابسه، وفني التنظيم بالإدارة الهندسية، ورئيس قرية المراشدة، ومشرف حوض خارج الزمام بالمراشدة، ورئيس الوحدة الزراعية بالسنابسة، والتي تتولى اللجنة المرور على كل المواقع والأراضي بنطاق الوحدة المحلية، ومتابعة ما يتم عليها من أعمال، ورصد أية مخالفات قد تتم سواء بالتعدي على الرقعة الزراعية أو إقامة المباني المخالفة للقانون أو بدون تراخيص، وكذلك التعديات على أملاك الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين وكل من تسول له نفسه بالتعدي.