فرنسا تؤكد دعمها لقبرص بعد خطوات تركية إزاء منطقة فاروشا المهجورة

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أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، عن دعمه لقبرص بعد أن أعلنت سلطات القبارصة الأتراك، إعادة فتح جزئي لمنطقة فاروشا المهجورة تمهيدا لإعادة توطينها.

وقال لو دريان، اليوم الأربعاء، إنه بحث الأمر منذ عدة أيام مع نظيره القبرصي وإنه سيطرح هذه المسألة في الأمم المتحدة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت واشنطن قد أدانت الخطوة التركية، بمحاولات إعادة فتح مدينة فاروشا القبرصية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تدين إعلانا صدر ونص على نقل أجزاء من بلدة مهجورة في قبرص إلى سيطرة القبارصة الأتراك.

وتعد مدينة فاروشا القبرصية مهجورة منذ أن أسفرت حرب في عام 1974 عن تقسيم الجزيرة.

ويعبر القبارصة اليونانيون عن مخاوفهم من أن تكون تركيا تنوي الاستيلاء عليها.

ووصف الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، الخطوة بأنها "غير قانونية وغير مقبولة".