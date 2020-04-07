أتلتيكو باراناينسي يصعد للمركز الرابع في الدوري البرازيلي بالفوز على جويانيينسي

صعد فريق أتلتيكو باراناينسي إلى المركز الرابع في الدوري البرازيلي لكرة القدم بعدما تغلب على أتلتيكو جويانيينسي 4 - 1 فجر اليوم الخميس ضممن منافسات المرحلة الثامنة عشر من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز براجانتينو على فورتاليزا 2 / 1 .

وسجل الأهداف الأربعة لأتلتيكو باراناينسي، توماس كويلو وأجوستين كانوبيو ودافيد تيرانس وليوناردو تشيتاديني في الدقائق 9 و14 و49 و90 .

بينما جاء الهدف الوحيد لأتلتيكو جويانيينسي في الدقيقة 72 من المباراة وسجله كلفين جياكوبي.

ورفع أتلتيكو باراناينسي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف المتصدر بالميراس وبفارق الأهداف فقط خلف فلومينينسي وأتلتيكو مينيرو، بينما تجمد رصيد جويانيينسي عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتغلب براجانتينو على فورتاليزا 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع ويتجمد رصيد فورتاليزا عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتقدم براجانتينو بهدف سجله لوكاس إيفانجيليستا في الدقيقة 37 ثم تعادل فورتاليزا بهدف للاعب إيمانويل بريتيز في الدقيقة 57 ، لكن جابرييل توفيس خطف هدف الفوز لبراجانتينو في الثواني الأخيرة من المباراة.