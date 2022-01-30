رصد 260 مليون جنيه لاستكمال أعمال محطتي المعالجة الثلاثية بسوهاج

صرح المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بأن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خصصت مبلغ 260 مليون جنيه خلال خطة عام 2022/2023؛ وذلك لاستكمال الأعمال الجاري تنفيذها، وذلك في إطار تحويل محطتي معالجة صرف صحي سوهاج غرب والكولا من المعالجة الثنائية إلى المعالجة الثلاثية.



وأضاف أن الانتهاء من الأعمال المنفذة يساهم في الانتهاء من التحويل للمعالجة الثلاثية ومطابقة السيب النهائي واستكمال جميع المهمات بالمحطة.



وأشار المهندس أبو ضيف محمد أحمد رئيس وحدة تنفيذ المشروعات، إلى أن محطة معالجة سوهاج غرب تبلغ طاقتها التصميمية 50 ألف متر مكعب لكل يوم وصرف المياه المعالجة الثلاثية من محطة التوسعات بطاقة تصميمية 28 ألف متر لكل يوم على مصرف سوهاج العمومي.



وأكد أنه جارٍ أعمال التأهيل لمحطة المعالجة القديمة بطاقة 22 ألف متر مكعب لكل يوم للوصول إلى إجمالي 50 ألف متر مكعب يوم.



وأشار إلى الانتهاء من أعمال المعالجة الثلاثية بمحطة صرف صحي الكولا والتي تبلغ طاقتها التصميمية 55 ألف متر مكعب لكل يوم، وجارٍ الانتهاء من أعمال خط السيب النهائي لتصريف المياه المعالجة ثلاثيا إلى مفيض ترعة نجع حمادي.