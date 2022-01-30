ترامب يواسي أبنائه في جنازة زوجته السابقة

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ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب متأثرا خلال حضوره لجنازة طليقته وأم أبنائه إيفانكا ودونالد جونيور وإريك ترامب.

والتقطت عدسات المصورين الذين كانوا حاضرين للمراسم في ولاية نيويورك صورا للرئيس السابق ظهر فيه مواسيا لأبنائه لاسيما إيفانكا بعد رحيل والدتهم "إيفانا".

وبدا كل من الرئيس السابق (76 عاما) وابنته إيفانكا (40 عامًا) غارقين في الحزن أثناء انتظارهما وصول الجثمان قبل أن يشقوا طريقهما إلى كنيسة سانت فنسنت فيرير في شارع ليكسينجتون بنيويورك.

ووفقا لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ظهور ترامب مع ابنته إيفانكا معا هو الأول منذ سبعة أشهر.

وحضر دونالد ترامب المراسم بصحبة زوجته ميلانيا وابنه بارون بجانب أبنائه من الراحلة إيفانا، وكذلك تيفاني ابنته من زوجة ثالثة سابقة.

وكانت ميلانيا ترامب، زوجته الثالثة، قد حافظت على علاقة ودية علنية مع إيفانا ورحبت بها في المناسبات العائلية.

وشوهد الرئيس السابق ترامب وهو يضع ذراعه على إيفانكا التي بدا عليها الغثيان بينما كانا ينتظران مغادرة مقر الجنازة.

وأثير الجدل بشأن ترامب وابنته بعد أن هاجم اللجنة التي تحقق في أحداث 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي بعد رفضه فوز الرئيس جو بايدن الانتخابي لعام 2020.

وإيفانكا التي لطالما اعتبرت الابنة المفضلة لدى ترامب، قالت إنه "لا يوجد دليل" على فوز والدها في الانتخابات.