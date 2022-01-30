ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 3 قروش فى 6 بنوك المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس، فقد زاد سعر الدولار بنحو قرش واحد فى بنكي الأهلي المصري، ومصر، ليسجل نحو 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، مقارنة بـ 18.88 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع، فى نهاية تعاملات أمس.

كما ارتفع سعر العملة الأمريكية نحو قرش واحداَ أيضا فى البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، مقارنة بـ 18.9 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

وصعدت العملة الخضراء فى البنك العربي الأفريقي الدولي بنحو قرش أيضا لتسجل نحو 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، مقارنة بـ 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

كما ارتفع الدولا فى بنك الإسكندرية بنحو قرش أيضا ليسجل نحو 18.87 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، مقارنة بـ 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

وفى مصرف أبو ظبي الإسلامي ارتفع بنحو قرش ليسجل 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، مقارنة بـ 18.93 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات أمس.

فيما استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بنك قناة السويس عند 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، واستقر فى بنك البركة عند 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الدولار فى بنك كريدي أجريكول ليسجل 18.89 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.