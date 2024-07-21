الحوثيون: الطيران الأمريكي البريطاني يشن غارات جوية على الحديدة

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قالت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأحد، إن الطيران الأمريكي البريطاني استهدف بأربع غارات جوية محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين "أن عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بأربع غارات منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف".

جاء هذا بعد يوم من هجوم شنه الطيران الإسرائيلي على ميناء الحديدة، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص واصابة 83 آخرين.

ومنذ نوفمبر 2023، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وصولاً إلى البحر المتوسط.

وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا في يناير الماضي، هجمات على مواقع الحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.