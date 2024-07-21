عمرو دياب أكثر الفنانين استماعا في النصف الأول من 2024 على سبوتيفاي

تأتي أغاني البوب المصري في مقدمة أنواع الأغاني الأكثر انتشارا في مصر، حيث حظت بشهرة واسعة حول مستمعي الموسيقى. يليها المهرجانات في المركز الثاني، وبهذا تكون أفضل 5 أغاني على قائمة أفضل 50 أغنية في "سبوتيفاي" مصر من نوع المهرجانات. ويحتل الهيب هوب المصري المركز الثالث، و مع الإندي المصري والشعبي تكتمل قائمة أفضل 5 أغاني.

وتعكس شهرة هذه الأنواع الرئيسية، الفنانون المتميزون خلال الستة أشهر الماضية، ويأتي المطرب عمرو دياب، كأكثر الفنانين استماعا في النصف الأول من عام 2024، يليه إسلام كبونجا، وتامر عاشور، ومروان بابلو.

أما عن أكثر الأغاني المصرية استماعًا خلال الستة أشهر الماضية، جاء إسلام كابونجا في المقدمة، مع ثلاث أغاني في قائمة الخمس الأوائل، حيث يأتي ترتيبهم: "أيوة يا حبيبتي وحشتيني" لإسلام كابونجا وكالوشا، ثم "هيجيلي موجوع" لتامر عاشور، ثم "زماني صابني عيار" لإسلام كابونجا ومجدي الزهار، و"سيبك من اللي خلع" لعصام صاصا ومحمود الليثي، وأخيرا "اللي نفسه فيا بيتي مايتوهش" لإسلام كابونجا.