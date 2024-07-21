توقعات جنرال موتورز تتراجع رغم ارتفاع الإنتاج

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تتخلف تقديرات الإيرادات لشركة جنرال موتورز عن بيانات الصناعة الرئيسية، التي تتوافق بشكل وثيق مع مبيعات الشركة.

ويقدر المحللون أن إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 1.7% في الربع الأخير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وارتفع حجم إنتاج السيارات والشاحنات الخفيفة في الولايات المتحدة بنسبة 4.5% في ذلك الربع.

وفي السنوات الست الماضية، كان لإيرادات جنرال موتورز ارتباط بنسبة 0.9 مع هذا المؤشر، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء.

وقد يوفر التقرير الشهري مؤشرا على أداء الشركات في الصناعة التي تصنفها بلومبرج على أنها تصنيع سيارات. وتحقق جنرال موتورز 92% من إيراداتها من هذه الصناعة.

وارتفعت أسهم جنرال موتورز 5ر6% منذ نهاية الربع الأول في 31 مارس.

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن أرباحها في 23 يوليو الجاري.