 إسرائيل تقول إن طائراتها قصفت مستودعين للأسلحة تابعين لحزب الله بجنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تقول إن طائراتها قصفت مستودعين للأسلحة تابعين لحزب الله بجنوب لبنان

د ب أ
نشر في: الأحد 21 يوليه 2024 - 9:43 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يوليه 2024 - 9:43 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت مستودعين للأسلحة، تابعين لحزب الله، جنوب لبنان الليلة الماضية.

وأشار جيش الاحتلال، إلى "استخدام الموقعين لتخزين صواريخ وأسلحة أخرى"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

ونشر الجيش مقاطع فيديو للهجومين.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، قد أفادت أمس السبت، بسقوط أربع إصابات بينهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف بلدة في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.


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