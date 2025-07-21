مئات يحتجون أمام البرلمان الألماني للمطالبة برفع علم قوس قزح خلال احتفالات مجتمع الميم

تجمع عدة مئات من الأشخاص أمام البرلمان الألماني اليوم الأحد للمطالبة برفع علم قوس قزح خلال فعالية كبيرة لمجتمع الميم الأسبوع المقبل، وفقا لما أفاد به مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في الموقع.

وامتنعت الشرطة في البداية عن التعليق على عدد المشاركين في التظاهرة التي دعت إليها فرع إقليمي من مجموعة "الجدات ضد اليمين" المعروفة بدفاعها عن الديمقراطية.

ولوح العديد من المتظاهرين بأعلام قوس قزح وارتدوا ألوانه، احتجاجا على قرار رئيسة البرلمان الألماني (البوندستاج)، يوليا كلوكنر، بعدم رفع علم قوس قزح هذا الشهر احتفالا بـ "مناسبات الفخر".

وكان البوندستاج قد رفع العلم في السنوات الماضية بمناسبة "يوم كريستوفر ستريت"، وهو المصطلح المستخدم في ألمانيا للاحتفال بالمجتمع المثلي والمتحول ومزدوجي الميل الجنسي، ويُشير إلى موقع حانة "ستونوول إن" في حي جرينتش في نيويورك، حيث بدأت حركة التحرر للمثليين في 28 يونيو 1969 بعد احتجاجات ضد التمييز الشرطي.

لكن كلوكنر قررت أن يُرفع العلم فقط في "اليوم الدولي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب مزدوجي الميل ورهاب المتحولين جنسيا" الذي يصادف 17 مايو.

كما قررت إدارة البوندستاج منع شبكة العاملين المثليين في البرلمان من المشاركة في موكب يوم الفخر في برلين في 26 يوليو، معللة القرار بأسباب تتعلق بـ"الحياد".