حزب حماة الوطن في الإسكندرية ينظم لقاء انتخابيا لدعم مرشحي مجلس الشيوخ بالرمل

نظّمت أمانة الإسكندرية بحزب حُماة الوطن، لقاءً انتخابيًا بمشاركة 3 آلاف من أهالي دائرة الرمل، وذلك ضمن جولة ميدانية لوفد من الحزب بالقطاع، لعرض رؤى مرشحيه لمجلس الشيوخ، والاستماع لشكاوى ومقترحات المواطنين، وذلك ضمن الاستعدادات لانتخابات الشيوخ المقرر إجراؤها يومي 4 و5 أغسطس المقبل.

ووفقً لبيان صحفي، اليوم الاثنين، فإن الحزب يدخل المنافسة بـ3 مرشحين، يمثلون تنوعًا في التخصصات والخبرات، ما يعكس رؤية الحزب في تقديم كوادر قادرة على تلبية احتياجات المواطن وتمثيله بفاعلية تحت قبة المجلس.

وأكد البيان أن الحزب لم يكن بعيدًا عن هموم المواطنين، بل تواجد في قلب ملفات الرمل، ساعيًا لتطوير المرافق والخدمات، ورفع جودة الحياة، مشيرًا إلى أن الحزب يستحوذ على 25% من مقاعد مجلس الشيوخ، ويعمل على مراجعة التشريعات لتكون أكثر تعبيرًا عن احتياجات الشارع، مع دعم الشباب وتمكينهم من خلال خلق فرص عمل حقيقية وبرامج تأهيل جادة.

وشدد البيان على أهمية تمثيل المواطنين تمثيلا حقيقيا تحت قبة المجلس، مؤكدًا أن خبرة أحد مرشحيه في مجال الاقتصاد والاستثمار ستكون ركيزة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحويل الأفكار إلى واقع، وتحقيق شراكة بين الدولة والمواطن في التنمية، مشيدًا بثقة أهالي الرمل ودعمهم المتواصل.

وأكد البيان أن دعم المرشحين للمرأة من أولويات الحزب، وأن التشريعات يجب أن تواكب احتياجات المرأة والأسرة، ولفت إلى ضرورة دعم قطاع الصحة بالمراكز والمستشفيات وسد العجز في الخدمات والأجهزة، مؤكدا أن أهالي الرمل شركاء حقيقيون في النجاح، وأن أصواتهم هي البوصلة التي توجه عمل المرشحين.

وقال المحاسب حازم الريان، أمين دائرة رمل ثان: إن الحزب حقق خلال السنوات الـ5 الماضية قفزات في مستوى الأداء الخدمي داخل الإسكندرية، وأن اختيار المرشحين تم وفق معايير دقيقة، داعيا أهالي رمل ثان لانتخاب مرشحي الحزب بالإضافة إلى المرشحين ضمن التحالف الانتخابي مع الأحزاب الأخرى.

وأوضح أدهم فرغلي، أمين دائرة رمل أول، أن الدعم الشعبي والجاهزية الميدانية هي نتاج عمل طويل واستعداد جاد لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أهمية المشاركة الشعبية في رسم ملامح المرحلة القادمة.