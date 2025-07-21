تتأهب المعارضة في الهند لمواجهة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على خلفية مراجعة مثيرة للخلاف لقوائم الناخبين في ولاية بيهار الشرقية، مع انطلاق دورة البرلمان الموسمية اليوم الإثنين.

وفي خطابه التقليدي قبيل انطلاق الدورة، تحدث رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن استعراض القوة الذي قامت به القوات المسلحة الهندية خلال نزاعها مع باكستان في مايو الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال مودي: "لقد لفت هذا الشكل الجديد من القوة العسكرية، من خلال البنية التحتية الدفاعية المصنوعة في الهند، أنظار العالم"، لكنه لم يدل بأي تعليق بشأن عملية مراجعة القوائم الانتخابية في ولاية بيهار.

وكانت لجنة الانتخابات الهندية قد أعلنت في يونيو الماضي، عن مراجعة شاملة للقوائم الانتخابية في ولاية بيهار، قبل أشهر قليلة من انتخابات الولاية الحاسمة – وهي خطوة أشعلت عاصفة سياسية.

وأدت هذه الخطوة إلى نزول أحزاب المعارضة والنشطاء إلى الشوارع واللجوء إلى المحاكم، محذرين من أن هذه المراجعة الشاملة قد تحرم أكثر من 30 مليون ناخب من حق التصويت، وكثير منهم من المجتمعات المهمشة أصلا.