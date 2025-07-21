أوقاف مطروح تطلق 25 مقرأة قرآنية لتأهيل الأئمة وتحقيق الضبط الإيقاعي للتلاوة

أعلنت مديرية أوقاف مطروح، برئاسة الشيخ حسن عبد البصير، عن تنظيم 25 مقرأة قرآنية في مختلف الإدارات التابعة لها، بهدف رفع كفاءة الأئمة وتحقيق الضبط اللغوي والإيقاعي في تلاوة القرآن الكريم.

وأوضح مدير المديرية، في بيان إعلامي، أن توزيع المقارئ شمل إدارات السلوم، وبراني، والنجيلة، وسيوة، بواقع مقرأة واحدة لكل إدارة، فيما تم تنظيم 12 مقرأة في إدارتي غرب وشرق مطروح، بواقع 6 مقارئ لكل منهما.

كما شهدت إدارتا الضبعة والعلمين إقامة 4 مقارئ بواقع مقرأتين لكل إدارة، بينما خُصصت 5 مقارئ لإدارة الحمام، ليصل الإجمالي إلى 25 مقرأة تغطي كافة أنحاء المديرية.

وأشار عبد البصير إلى أن هذه الجلسات شهدت مشاركة نخبة من أئمة المديرية، حيث تناولوا خلالها أوجهًا قرائية متنوعة، إلى جانب شرح عدد من أحكام التجويد وأصول التلاوة، بما يسهم في تطوير الأداء الصوتي وتحقيق أعلى درجات الدقة في تلاوة كتاب الله.