مفوض عام الأونروا: برنامج مؤسسة غزة الإنسانية هو فخ موت سادي

قال مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن برنامج توزيع المساعدات الذي تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" هو "فخ موت سادي".

وتعمل جهة تدعى "مؤسسة غزة الإنسانية"، بدعم من إسرائيل وأمريكا في قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلي تهاجم الفلسطينيين وهم ينتظرون في طوابير للحصول على المساعدة.

وتحرس شركات أمن أمريكية خاصة مراكز توزيع المساعدات التابعة لما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية.

وقال لازاريني عبر منصة إكس، اليوم الاثنين، إن "القناصة يطلقون النار عشوائيا على الحشود كما لو كان تم منحهم رخصة للقتل. وهناك مطاردة جماعية للأشخاص، في ظل إفلات تام من العقاب".

وأضاف لازاريني أنه "لا يمكن أن يكون هذا هو المعيار الجديد لدينا، فالمساعدات الإنسانية ليست من عمل المرتزقة".