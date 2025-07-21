قائد الأمن الداخلي بالسويداء: التوصل لاتفاق لإخراج جميع المدنيين لحين ضمان عودتهم الآمنة

قال قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء السورية، العميد أحمد الدالاتي، اليوم الاثنين، إنه تم التوصل لاتفاق لإخراج جميع المدنيين، وذلك فيما بدأ خروج عوائل البدو وسط انتشار ميداني واسع لقوى الأمن الداخلي.

وأوضح الدالاتي، لوكالة الأنباء السورية (سانا) أنه "بعد جهود حثيثة بذلتها وزارة الداخلية، تمّ التوصّل إلى اتفاق يقضي بإخراج جميع المدنيين الراغبين في مغادرة محافظة السويداء بسبب الظروف الراهنة، إلى حين تأمينهم وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم".

وبدأ الدالاتي، وقائد الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد شاهر عمران، استقبال عوائل البدو الذين كانوا محتجزين في مدينة السويداء، حيث تم إجلاء هذه العوائل وسط انتشار ميداني واسع لقوى الأمن الداخلي، التي عملت على تأمين المنطقة وضمان سلامة المدنيين.

ونشرت وزارة الداخلية السورية صورا للحظات الأولى لخروج عوائل البدو المحتجزين في مدينة السويداء منذ عدة أيام.

وكان قائد الأمن الداخلي في السويداء، أكد السعي للإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

كما شدد المسئول الأمني على ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وفتح المجال لمؤسسات الدولة للقيام بدورها في إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة.

وفي وقت سابق من ليلة الاثنين 21 يوليو، دخلت حافلات تتبع للحكومة السورية إلى مدينة السويداء لإجلاء 1500 شخص من عشائر البدو من داخل المدينة.