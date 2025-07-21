إسرائيل تمنع تمديد تأشيرة رئيس أوتشا لتنديده باستهداف مجوعي غزة

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أعلنت إسرائيل، عدم تمديد تأشيرة رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة (أوتشا) جوناثان ويتال، بعد تنديد الأخير باستهداف المجوعين في قطاع غزة.

وكان "ويتال" قد ندد أمس الأحد باستهداف إسرائيل المجوعين بقطاع غزة، واصفا ما يحدث هناك بأنه "مذبحة" تشكل عملية "لمحو حياة الفلسطينيين".

وقال "ما نشهده مذبحة، إنه جوع يستخدم كما لو كان سلاحا، إنه تهجير قسري، إنه حكم بالإعدام بحق أناس يسعون للبقاء على قيد الحياة فحسب".

وتابع المسؤول الأممي: "يبدو أن هذه العوامل تشكل عملية لمحو حياة الفلسطينيين من قطاع غزة"