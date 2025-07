كشفت المطربة العالمية بيلي إيليش، خلال حفلها الذي أُقيم في مانشستر يوم السبت، أنها تتعاون مع المخرج جيمس كاميرون، صاحب أفلام: تايتانيك، وسلسلة أفاتار، وTerminator.

قالت إيليش: "لعلّكم لاحظتم وجود كاميرات أكثر من المعتاد هنا، في الحفل، لا أستطيع الإفصاح عن الكثير، لكن ما أستطيع قوله هو أنني أعمل على شيء مميز للغاية مع جيمس كاميرون، وسيكون بتقنية ثلاثية الأبعاد".

وأضافت موجهة حديثها للجمهور المحتشد: "لذا، تقبلوا هذا، وهذه العروض الأربعة هنا في مانشستر، أنتم وأنا جزء من عمل أصنعه مع كاميرون، إنه موجود بين الحضور في مكان ما، فقط يقول. لذا لا تمانعوا، ومن المرجح أيضًا أن أرتدي هذا الزي نفسه لأربعة أيام متتالية." ولم تكشف إيليش تفاصيل أكثر عن المشروع ونوعه.

ورغم أنها كانت متحفّظة بعض الشيء بشأن طبيعة المشروع، إلا أنها أكدت أنها تُصوّر شيئًا يتطلب منها ارتداء الزي نفسه طوال لياليها الأربع في حفلات Co-op Live، وستُكشف المزيد من التفاصيل خلال الأشهر المقبلة حول مكان تصوير اللقطات، حيث توقّع المعجبون على مواقع التواصل الاجتماعي أنه قد يكون فيلمًا وثائقيًا أو فيديو موسيقيًا.

تشمل الاعتمادات السينمائية السابقة لمغنية "Birds of a Feather" الفيلم الوثائقي لعام 2021 Billie Eilish: The World's a Little Blurry، من إخراج آر جي كاتلر، وفيلم الحفل Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles لعام 2021.

تقوم إيليش حاليًا بجولة عالمية لدعم ألبومها الثالث Hit Me Hard and Soft الذي صدر العام الماضي، وبدأت رحلتها في سبتمبر 2024، حيث حطّت رحالها في أمريكا الشمالية وأستراليا قبل أن تتجه إلى أوروبا، وبعد عروضها في مانشستر، ستحيي حفلات في اليابان قبل أن تعود إلى الولايات المتحدة، حيث ستختتم حفلها في 23 نوفمبر في مركز تشيس بسان فرانسيسكو.

أما بالنسبة لكاميرون، فإن فيلمه القادم هو Avatar: Fire and Ash المرتقب بشدة، والذي من المقرر عرضه في 19 ديسمبر 2025، ويبدو أن مدة عرض الفيلم ستكون أطول من مدة فيلم The Way of Water، الذي كانت مدته أكثر من ثلاث ساعات.