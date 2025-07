اضطر صحفيو قطاع غزة إلى شرب الماء والملح، في ظل اشتداد المجاعة والحصار وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

ونشر الصحفي الفلسطيني وائل أبو عمر، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مقطع فيديو له برفقة عدد من الصحفيين وهما يتناولون الماء بالملح حتى يتمكنوا من مواصلة التغطية.

وكتب على مقطع الفيديو: «تناولت أنا وعدد من الزملاء الصحفيين المياه والملح في المركز الإعلامي بمستشفى شهداء الأقصى، في ظل المجاعة التي يعاني منها أهلنا في قطاع غزة».

قمت أنا وعدد من الزملاء الصحفيين بشرب المياه والملح في المركز الاعلامي بمستشفى شهداء الاقصى في ظل المجاعة التي يعاني منها أهلنا في قطاع غزة



A number of fellow journalists are

drinking water and salt at the media center in Al-Aqsa Martyrs Hospital, amidst the famine affecting… pic.twitter.com/NdKqVazeo5