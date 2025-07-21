بريطانيا و24 دولة تطالب في بيان مشترك بوقف فوري للحرب على غزة: معاناة المدنيين غير مسبوقة

طالب وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا، بوقف فوري للحرب على غزة.

وقال وزراء الخارجية، في البيان الذي نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الرسمي، مساء الاثنين، إن معاناة المدنيين في غزة «بلغت مستويات غير مسبوقة».

وحذر البيان من خطورة نموذج الحكومة الإسرائيلية في تقديم المساعدات، قائلًا إنه «يؤجج عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية».

وأدان «التنقيط في إيصال المساعدات إلى غزة، والقتل اللاإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء».

وأشار إلى أن مقتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء سعيهم للحصول على المساعدة «أمر مروع».

ونوه أن «حرمان الحكومة الإسرائيلية للسكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية أمر غير مقبول»، مشددًا على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات فورًا، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية بشكل عاجل من القيام بعملها المنقذ للحياة بـ«أمان وفعالية».

وشدد على أن مقترحات نقل السكان الفلسطينيين إلى «مدينة إنسانية» غير مقبولة إطلاقًا، منوهًا أن «التهجير القسري الدائم انتهاك للقانون الإنساني الدولي».

وعارض البيان بشدة أي خطوات تهدف إلى تغيير جغرافي أو ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال إن «خطة الاستيطان E1 التي أعلنتها الإدارة المدنية الإسرائيلية، في حال تنفيذها، ستُقسّم الدولة الفلسطينية إلى قسمين، مما يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويُقوّض حل الدولتين بشكل حاسم».

وناشد وقف وتيرة بناء المستوطنات المتسارعة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وحثّ الأطراف والمجتمع الدولي على التكاتف في جهد مشترك لـ«إنهاء هذا الصراع المرير»، من خلال وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم.

وأضاف: «لا جدوى من سفك المزيد من الدماء، ونؤكد دعمنا الكامل لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتحقيق ذلك، ونحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف إطلاق النار الفوري والمسار السياسي نحو الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها».