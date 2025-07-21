إحياء لذاكرة الفن التشكيلي المصري معرض مبدعون خالدون الخامس في جاليري ضي الزمالك الأحد المقبل

يشهد أتيليه العرب للثقافة والفنون في السابعة مساء الأحد المقبل 27 يوليو، افتتاح النسخة الخامسة من معرض الفن التشكيلي "مبدعون خالدون"، بجاليري ضي الزمالك.

ويضم المعرض أعمال قرابة 100 فنان، ويستمر لمدة شهر كامل، ويمثل إحياءً لذاكرة الفن التشكيلي المصري، بما يتميز به من تنوع أعمال كبار الفنانين التشكيليين، مع كم هائل من إنتاجهم الذي يظهر الكثير منه لأول مرة للجمهور.

وصرح الناقد التشكيلي هشام قنديل، بأن أبرز سمات دورة معرض "مبدعون خالدون" هذا العام، مشاركة أعمال الفنان حسن سليمان، أحد رموز الحركة التشكيلية المصرية، وأعمال الراحلين عز الدين نجيب، ومصطفى الفقي، وعصمت داوساشي وفرغلي عبد الحفيظ، وحلمي التوني، وسيكون هناكً جناحًا خاصًا لكل منهم.

وأضاف قنديل، أن المعرض يضم أجنحة متميزة أيضا للفنان الراحل الدكتور سيد عبد الرسول، ويتضمن معظم أعماله الخزفية وبعض اللوحات، بجانب أجنحة أخرى للراحل عبد المنعم مطاوع والراحل جمال المرسي والراحل خلف طايع، والفنانين محمود أبو المجد، وصلاح طاهر، وإنجي أفلاطون وعمر النجدي، ومصطفي أحمد وأحمد نبيل سليمان، وسلمى عبد العزيز وجمال قطب، وعبد الرحيم شاهين، وعطيات سيد وعبد العزيز درويش وصبري عبد الغني، ومصطفى مشعل وحسن محمد حسن وجميل شفيق، ومصطفى حسين وطوغان وفهد الحجيلان ومحمد الطراوي، وحسن راشد.

وتظهر في المعرض أعمال ثلاثة فنانين سعوديين راحلين كانوا عاشقين لمصر وهم: "فهد الحجيلان وسمير الدهام، وعبدالله نواوي".

وتضم حديقة ضي الزمالك الخارجية مجموعة من الأعمال النحتية لكبار النحاتين المصريين مثل محمد رزق، ومصطفى متولي، وعبد الحميد حمدي وأحمد جاد، ومأمون الشيخ".

ويحظى معرض "مبدعون خالدون" منذ حضرت فكرته، باهتمام الفنانين الكبار والنقاد، إذ قال عنه الفنان الدكتور أحمد نوار رئيس مجلس إدارة جمعية محبي الفنون الجميلة، إنه سعيد بفكرةً المعرض، مشيرا إلى دور "جاليري ضي" في جمع نماذج من أعمال فنانين راحلين في مصر بدءا من الجيل الأول وحتى الآن.

وأضاف "نوار"، أن "مبدعون خالدون" يمثل تاريخا غير مسبوق في الحركة التشكيلية نظرا لأهميته على المستوى الفني والثقافي والتاريخي أيضا، وهو نموذج لحالة الوفاء من "ضي" والناقد التشكيلي هشام قنديل لكبار الفنانين.

وأكد نوار، أهمية المعرض لطلاب الفن التشكيلي والشباب وأساتذة الفنون ووزارة الثقافة متمثلة في قطاع الفنون التشكيلية، مردفا: "أعتقد أن لجنة المقتنيات لابد أن تلقي نظرة على هذا المعرض لأنه يحمل في طياته جزءا مهما من تاريخ الحركة الفنية المصرية الحديثة".

وقال الناقد الدكتور رضا عبد السلام، إنه شاهد كل أعمال هؤلاء المبدعين قبل وفاتهم وغيرهم، ممن لم تتح لهم فرص عرض أعمالهم، ومع ذلك توقف بعض الوقت أمام لوحات ومنحوتات البعض ليلملم ذاكرته الحية لجماليات فنية وإبداعية، أبت أن تنسى أو تتناسى هؤلاء الموهوبين الرائعين الذين ساهموا بقدر كبير فى ساحة التشكيل المصري الحديث.

وتابع: "كل واحد منهم يستحق الدراسة والإشادة بتجربته ومشوار حياته، لقد استوقفني قليلًا من الأعمال لم يسبق لي مشاهدتها لكل من جمال قطب، حسن محمد حسن، صبري عبد الغنى، ممدوح عمار، سلمى عبد العزيز، مصطفى مشعل وغيرهم، وأسأل: ماذا يمكننا أن نفعل أمام نتاجهم وتراثهم الإبداعي وكيف لنا الحفاظ عليه وصونه من الضياع والاستنساخ لنفخر به أمام أنفسنا والعالم؟".