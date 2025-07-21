فرنسا: حظر تجوال على الشباب في نيم عقب أعمال عنف متعلقة بالمخدرات

فرضت السلطات في مدينة نيم بجنوب فرنسا حظر تجوال على الشباب بدءا من مساء اليوم الاثنين في ظل تصاعد أعمال العنف المتعلقة بالمخدرات، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأعلنت سلطات المدينة عدم السماح للشباب الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما بالخروج بمفردهم بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا، وذلك في 6 أحياء اجتاحتها تجارة المخدرات وأعمال العنف.

كما تقوم الشرطة أيضا بحشد قوات إضافية.

وقال رئيس بلدية نيم، جان بول فورنييه: "لقد أصبح الوضع غير محتمل في الأيام الأخيرة بسبب الأعمال المسلحة لإرهابيي المخدرات، مما خلق مناخا من الخوف والرعب".

من جانبه أوضح نائب المدينة لشئون الأمن، ريتشارد شيفن

أن حظر التجول يهدف إلى "حماية القاصرين الذين لا علاقة لهم بالاتجار بالمخدرات، وكذلك أولئك الذين يستغلهم تجار المخدرات ولا تتجاوز أعمارهم أحيانا 12 أو 13 عاما".