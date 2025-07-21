المجلس الأعلى للجامعات يعلن أماكن معامل التنسيق لطلاب الثانوية العامة

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أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات المصرية الحكومية؛ وذلك لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأضاف المجلس أنه يُتاح للطلاب استخدام أجهزة الحاسب الآلي لتسجيل رغباتهم على موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشكل مجاني.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في خطوة تهدف إلى تيسير عملية التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وإشراف الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.