البنك المركزي الصيني يجدد اتفاقيات مبادلة العملات مع نظرائه في أوروبا

جدد بنك الشعب (المركزي) الصيني اتفاقيات مبادلة العملات مع البنك المركزي الأوروبي وبنك سويسرا المركزي والبنك المركزي المجري.

تبلغ قيمة اتفاقية مبادلة العملات بين بنك الشعب والبنك المركزي الأوروبي 350 مليار يوان (حوالي 50 مليار دولار) أو 45 مليار يورو وهي سارية لمدة 3 سنوات وفقا لبنك الشعب الصيني.

وأشارت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن قيمة الاتفاق مع البنك المركزي السويسري تبلغ 150 مليار يوان بما يعادل 17 مليار فرنك سويسري وهي سارية لمدة 5 سنوات، في حين تبلغ قيمة الاتفاقية مع البنك المركزي المجري 40 مليار يوان (9ر1 تريليون فورنيت مجري) وتستمر 5 سنوات أيضا.

وذكر بيان البنك المركزي الصيني أن تجديد اتفاقيات المبادلة من شأنه أن يعزز التعاون النقدي والمالي، ويسهل التجارة والاستثمار الثنائي بين الصين والاقتصادات المعنية، ويدعم استقرار الأسواق المالية.