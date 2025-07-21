إسرائيل تنتقد بيان 25 دولة حول الحرب على قطاع غزة

انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية بشدة 25 دولة هاجمت إسرائيل ودعت إلى إنهاء الحرب في غزة، مشيرةً إلى أن "إسرائيل ترفض البيان المشترك المنفصل عن الواقع والذي يوجه رسالة خاطئة إلى حماس".

وقال البيان، "إن كل الادعاءات حول عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن يجب أن توجه إلى التنظيمم الذي بدأ هذه الحرب ويعمل على إطالة أمدها"، حد قوله.

وأضاف البيان، "لم يذكر الإعلان دور حماس ومسئوليتها عن الوضع. وهي وحدها المسئولة عن استمرار المعاناة على الجانبين".

وكانت 25 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية، قالت في بيان مشترك، اليوم الاثنين، إن الحرب في غزة "يجب أن تنتهي الآن"، مؤكدة أن على إسرائيل الانصياع للقانون الدولي.

وأضافت، أن "معاناة المدنيين في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة"، معربين عن إدانتهم لـ"التوزيع البطيء للمساعدات والقتل غير الإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء".

وقال البيان، إن "نموذج الحكومة الإسرائيلية في إيصال المساعدات خطير، ويغذي عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من الكرامة الإنسانية".

ولفت إلى أن "رفض الحكومة الإسرائيلية تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان المدنيين أمر غير مقبول. يجب على إسرائيل الانصياع لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".