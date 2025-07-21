صحة غزة: قوة إسرائيلية تعتقل مسئولا كبيرا في الوزارة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوة إسرائيلية متخفية اعتقلت مروان الهمص، المسئول الكبير في الوزارة، أمام المستشفى الميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في جنوب القطاع اليوم الاثنين.

وذكرت الوزارة أن الهمص، المكلف بإدارة ملف المستشفيات الميدانية بالقطاع، كان في طريقه لزيارة المستشفى الميداني التابع للصليب الأحمر في مدينة رفح عندما أقدمت قوة إسرائيلية على "خطفه" بعد إطلاق النار عليه، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة مدني آخر بالقرب منه.

وقال مسعفون إن الشهيد صحفي محلي كان يصور مقابلة مع الهمص عندما حدثت الواقعة.

وذكر متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المستشفى الميداني استقبل وعالج مرضى مصابين في الواقعة، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن حالتهم احتراما لخصوصيتهم. وقالت اللجنة إنها "قلقة للغاية بشأن السلامة والأمن" في محيط المستشفى الميداني، وفقا لرويترز.

ولم يرد جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

وخلال الحرب الدائرة منذ 21 شهرا على غزة، داهمت إسرائيل مستشفيات في أنحاء القطاع وهاجمتها، واتهمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) باستخدامها للتستر على عملياتها العسكرية، وهو اتهام تنفيه الحركة. إلا أن إرسال قوات سرية لتنفيذ اعتقالات حدث نادر.