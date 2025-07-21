درجات الحرارة في تونس تتجاوز المعدلات الاعتيادية بـ10 درجات

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تشهد تونس موجة حر شديدة اليوم الاثنين تجاوزت 43 درجة في أغلب جهات البلاد، في موجة من المتوقع أن تستمر حتى يوم الجمعة، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.

وقال المعهد، إن درجات الحرارة اليوم الاثنين تتجاوز المعدلات الاعتيادية ما بين 7 و11 درجة.

وسجلت أغلب الولايات درجات حرارة أعلى من 43 درجة ووصلت أقصاها إلى 48 درجة بالقيروان وسط تونس، بينما تجاوزت ولايات الجنوب 45 درجة.

وطالبت وزارة الصحة المواطنين بتجنب الخروج الى الشوارع بين الساعة 11 صباحا والرابعة ظهرا.

وقالت في بيان توجيهي، إن "الحرارة تمثل خطرا حقيقيا خلال هذه الفترة". ودعت إلى اتباع القواعد الصحية للتوقي من ضربات الشمس والجفاف من المياه.

ولكن المؤسسات العمومية استمرت في تقديم الخدمات حتى الساعة الثانية ظهرا، وهو توقيت نهاية نظام الحصة الواحدة المعتمد في الصيف بتونس.

وأدى الاستخدام المكثف للمكيفات وآلات التبريد، الى انقطاعات متكررة للكهرباء في عدة جهات اليوم.

واندلع حريق مفاجئ في محطة ضخ مركزية غرب العاصمة نتيجة عطب في محول كهربائي، ما عطل الإمدادات في منطقة تونس الكبرى، أي العاصمة والولايات المحاذية لها.

وتعد تونس من بين أكثر الدول المهددة بندرة المياه في منطقة الحوض المتوسط بسبب التغيرات المناخية المتطرفة.

ومكنت التهاطلات المطرية في موسمي الشتاء والربيع هذا العام من تحسين الايرادات المائية في السدود، وإنهاء فترة جفاف مستمرة منذ العام 2019.