تورط عملاء سابقين للموساد في قضية خطف طفلين بألمانيا

بدأت محكمة هامبورج الإقليمية في ألمانيا، في محاكمة سيدة أعمال ألمانية تملك سلسلة مطاعم "بلوك هاوس"، إلى جانب ثلاثة إسرائيليين بينهم عميل سابق في جهاز "الموساد"، بتهمة خطف طفلين في إطار نزاع حضانة عائلي.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن السيدة الألمانية استعانت بثلاثة إسرائيليين – من بينهم "تال شاشون" و"دوف رام بركاي" و"كارين تننبوم" – لتنفيذ عملية خطف تمت في منطقة حدودية بين ألمانيا والدنمارك ليلة رأس السنة 2023، حيث تم تكميم فم الطفلين اللذين يبلغان من العمر 10 و13 عاماً، وتهديدهما بالقتل في حال الصراخ.

وأوضحت التحقيقات أن العملية نُفذت عبر شركة استخبارات خاصة تدعى "Cyber Cupula Operations GmbH"، فيما عثرت الشرطة الدنماركية لاحقاً على الطفلين وأعادتهما إلى والدهما.

كما كشفت التقارير عن تورط أوجست هانينج، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية، في تنسيق العلاقة بين السيدة المتهمة وشركة الاستخبارات الإسرائيلية.

وتستمع المحكمة خلال 40 جلسة متوقعة إلى نحو 140 شاهد عيان، فيما قد تصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات في حال إدانة المتهمين.