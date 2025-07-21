الاستخبارات الأوكرانية تداهم المكتب الوطني لمكافحة الفساد وتتهم محققين بالتعاون مع روسيا

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نفذ جهاز الاستخبارات الأوكراني بالتعاون مع مكتب المدعي العام، عشرات المداهمات استهدفت محققين من المكتب الوطني لمكافحة الفساد.

وتزعم السلطات الأوكرانية أن المحققين نقلوا معلومات إلى الاستخبارات الروسية عن طريق منفيين أوكرانيين في روسيا.

كما تم اتهام أحد محققي المكتب الوطني لمكافحة الفساد المحتجزين بالتعامل مع روسيا.

كما يزعم أن محققي المكتب الوطني لمكافحة الفساد ساعدوا العديد من رجال الأعمال الأوكرانيين على الفرار من أوكرانيا، وتم اتهام أخرين بالتسبب في حوادث طرق.

وفي بيانٍ له، أفاد المكتب الوطني لمكافحة الفساد بوقوع ما لا يقل عن 70 عملية تفتيش للمنازل، والتي طالت ما لا يقل عن 15 من موظفيه.

وألغى رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد، سيمين كريفونوس، رحلة عمل مقررة إلى بريطانيا.