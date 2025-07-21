روسيا تشن هجمات على كييف في ظل الغموض بشأن مباحثات وقف إطلاق النار

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قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب اثنان آخران في سلسلة هجمات بمسيرات شنتها روسيا على كييف ليلا، حسبما أفاد مسؤولون أوكرانيون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وصرح تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في المدينة، بأن النيران اشتعلت في مبان في عدة أحياء، بما في ذلك روضة أطفال ومبنى شاهق ومتجر.

وأضاف أن مدخل محطة مترو تضرر أيضا، ووفقا لتقارير إعلامية، شوهد دخان كثيف داخل المحطة، التي لجأ إليها أشخاص للاحتماء من الهجوم..

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إنه تم نشر الدفاعات الجوية، كما طالب المواطنين بالبقاء في أماكن الإيواء في ظل استمرار الهجوم.

ووقعت الهجمات بعدما عرض الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أمس الأول السبت عقد جولة جديدة من مباحثات وقف إطلاق النار.

وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد، فإنه من المتوقع أن تستضيف إسطنبول المباحثات، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلا عن مصدر لم تسمه.

كما استهدفت الهجمات مطلع اليوم الاثنين مدينة إيفانو-فرانكيفسك، بالقرب من الحدود البولندية.

ووفقا لصحيفة كييف إندبندنت، فقد سمع دوى انفجارات في أنحاء المدينة. وذكرت شبكة " ار بي كيه أوكرانيا" المحلية أن عدة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخرون في الهجوم الذي شاركت فيه طائرات درون وصواريخ باليستية.

وجاء في بيان للقيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية أن القوات البولندية و قوات التحالف نشرتا مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي.

ومن المقرر أن يعقد أنصار أوكرانيا اجتماعا عبر تقنية الفيديو لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا اليوم الاثنين، حيث من المتوقع أن يتم تنسيق المساعدات العسكرية بصورة أكبر.

وسيترأس الاجتماع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ووزير الدفاع البريطاني جون هيلي. كما من المتوقع أن يشارك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في الاجتماع.