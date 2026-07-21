محافظ بورسعيد يوقع عقود تمليك أراضي لـ6 مصانع بالمنطقة الصناعية بالجنوب

وقع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عقود تمليك أراضي لـ 6 مصانع بالمنطقة الصناعية بنطاق حي الجنوب؛ وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم المستثمرين وتوفير الاستقرار للمشروعات الصناعية بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بصلة، مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والمستشار أحمد سحيم، مستشار المحافظة للاستثمار، والدكتور جابر السيد محمد، رئيس مكتب شرق الشهر العقاري.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولي اهتماما بالغا بتطوير القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المحافظة تواصل تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين الجادين، والعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص العمل.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل في إطار من التنسيق والتكامل لتذليل أي معوقات قد تواجه المستثمرين، وتسريع الإجراءات بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات الصناعية التي تتمتع بها بورسعيد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي.

وعقب التوقيع، سلم محافظ بورسعيد عقود التمليك إلى أصحاب المصانع، والتي شملت شركة منشأة لإنتاج مواد التعبئة والجوارب والمنسوجات للصناعات النسيجية.

وأعرب أصحاب المصانع عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ بورسعيد على دعمه المستمر للقطاع الصناعي، وحرصه على تذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدين أن تسليم عقود التمليك يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار استثماراتهم والتوسع في الإنتاج.