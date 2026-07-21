قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، إن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس اللبناني جوزاف عون كان "مثمرًا للغاية"، وشهد بحث دعم الجيش اللبناني، وتعزيز التعاون الاقتصادي، إلى جانب عدد من الملفات الأخرى.

وأضاف بولس، وفقًا لقناة «الجزيرة» الإخبارية، أن تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يسير تدريجيًا، مشيرًا إلى وجود تنسيق "ممتاز" بين القيادة المركزية الأمريكية والجيشين اللبناني والإسرائيلي.

وأوضح أن نزع سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي يسيران جنبًا إلى جنب، ولهذا تعمل واشنطن على تطبيق مفهوم "المناطق التجريبية".

وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بالمضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، رغم وجود عقبات تعترض مساره.

وأشار بولس إلى أن واشنطن تمتلك أدوات للتعامل مع حزب الله، لكنها تركز في الوقت الحالي على تنفيذ إطار التفاهم.