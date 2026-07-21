رجال الإطفاء الإسبان يحرزون تقدما في مواجهة حريق غابات كبير بالقرب من مدريد

حقق رجال الإطفاء الذين يكافحون حريق غابات كبيرًا شمال شرق العاصمة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أول تقدم كبير لهم بعد خمسة أيام من العمليات.

وقال إيميليانو جارسيا باج رئيس حكومة إقليم كاستيا لا مانشا: "يمكننا الآن رؤية الضوء في نهاية النفق".

وأضاف أن الجهود التي بذلها أكثر من 600 من رجال الإطفاء وعمال الطوارئ طوال الليل "أوقفت تقريبًا" انتشار الحريق نحو عاصمة إقليم سريا.

وانتشر حريق الغابات، الذي يشتعل منذ يوم الخميس على بعد نحو 60 كيلومترًا شمال شرق مدريد، بسرعة وأثار قلقًا واسع النطاق. وتم إجلاء حوالي 1200 شخص من أكثر من 30 مجتمعًا محليًا مهددًا.

وتقدر السلطات، أن الحريق التهم 29 ألف هكتار. وتفيد وسائل الإعلام الإسبانية بأن مئات من رجال الإطفاء تلقوا، في بعض الأوقات، الدعم من نحو 50 طائرة ومروحية لمكافحة الحرائق.

وعرقلت درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية جهود مكافحة الحرائق خلال الأيام الأخيرة. واليوم الثلاثاء، دخلت إسبانيا موجة الحر الثالثة لهذا الصيف، على الرغم من أن خدمة الطقس الوطنية "إيه إي إم إي تي" تتوقع أن تستمر حوالي ثلاثة أيام فقط.

وتكافح إسبانيا والبرتغال والعديد من الدول الأوروبية الأخرى سلسلة من حرائق الغابات الكبيرة في الأسابيع الأخيرة.

ووفقًا للنظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، فقد دمرت حرائق الغابات بالفعل أكثر من 115 ألف هكتار من الأراضي في إسبانيا منذ بداية العام.

حريق غابات يندلع أيضًا في فرنسا

وبعد ظهر أمس الاثنين، استجاب رجال الإطفاء لحريقن في مستوطنة للغجر تقع في منطقة حرجية على أطراف مدينة نانت، غرب فرنسا.

ووفقًا لصحيفة "أويست فرانس" الإقليمية، بدأ الحريق عندما اشتعلت النيران في سيارة، وسرعان ما انتشرت إلى الغابة المجاورة، وكذلك إلى الكرفانات والسيارات التابعة للسكان المقيمين في المستوطنة.