تركيا تمدد الموعد النهائي للسوريين لمغادرة اسطنبول

ذكر وزير داخلية تركيا، سليمان صويلو اليوم الأربعاء أن بلاده مددت الموعد النهائي للاجئين السوريين غير المسجلين حتى 30 أكتوبر المقبل لمغادرة اسطنبول أو مواجهة الترحيل.

وقال صويلو للصحفيين في اسطنبول إن الحكومة شرعت في إجراءات مماثلة في العاصمة، أنقرة أمس الثلاثاء وستبدأها في مدينة بورصة غرب تركيا الأسبوع المقبل.

وأضاف أن مدينة أنطاليا وهي من الواجهات السياحية في البحر المتوسط مغلقة أمام تسجيلات لاجئين جديدة.

وكان صويلو، محافظ اسطنبول السابق قد أعلن 20 أغسطس موعدا نهائيا للاجئين السوريين غير المسجلين في العاصمة المالية لتركيا للعودة إلى أقاليمهم التي تم تسجيلهم فيها أولا أو مواجهة طردهم بالقوة.

وكان أكثر من 6ر3 مليون سوري فروا من الصراع قد تم استقبالهم في تركيا وتم تقديم "حماية مؤقتة" لهم لا توفر لهم حماية قانونية كاملة مثل تلك التي يوفرها "وضع اللاجئين الكامل"