 بالفيديو.. هيفاء وهبي تنشر أحدث أغانيها «شاغلة كل الناس» - بوابة الشروق
الأربعاء 21 أغسطس 2019 7:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟





النتـائـج تصويت

بالفيديو.. هيفاء وهبي تنشر أحدث أغانيها «شاغلة كل الناس»

مصطفى الجداوي
نشر فى : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 5:57 ص | آخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 5:57 ص

نشرت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، أغنية جديدة عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" بعنوان "شاغلة كل الناس"، ومن كلمات وألحان محمد الوزيري، وتوزيع توما.

وتقول "وهبي" في مطلع أغنيتها الجديدة: "انا اكتر واحده بيتقال عنها كلام وخلاص، وحكاية بتطلع كل يومين ولا ليها أساس، ومتابعين شوفوا ضحكت شوفوا بصت شوفوا لبست ايه، والكلمه اللي بتطلع مني عملوها ايفيه، وانا كده ليه، شاغله كل الناس".

"شاغلة كل الناس" استخدم فيها لقطات من تعليقات الجمهور على إطلالات هيفاء المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عرض كلمات الأغنية مع الفيديو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك