نشرت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، أغنية جديدة عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" بعنوان "شاغلة كل الناس"، ومن كلمات وألحان محمد الوزيري، وتوزيع توما.

وتقول "وهبي" في مطلع أغنيتها الجديدة: "انا اكتر واحده بيتقال عنها كلام وخلاص، وحكاية بتطلع كل يومين ولا ليها أساس، ومتابعين شوفوا ضحكت شوفوا بصت شوفوا لبست ايه، والكلمه اللي بتطلع مني عملوها ايفيه، وانا كده ليه، شاغله كل الناس".

"شاغلة كل الناس" استخدم فيها لقطات من تعليقات الجمهور على إطلالات هيفاء المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عرض كلمات الأغنية مع الفيديو.