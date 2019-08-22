ترامب يرجئ زيارته للدنمارك وسط جدل بشأن شراء جزيرة جرينلاند

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أنه أرجأ زيارته للدنمارك، على خلفية رغبته في شراء جزيرة جرينلاند، وذلك بعد أن قالت رئيسة الوزراء الدنماركية إن الجزيرة ليست للبيع.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "الدنمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع، لكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء ، مته فريدريكسن ، بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء جرينلاند، سأرجئ اجتماعنا المقرر في غضون أسبوعين لوقت لاحق".

ومن المقرر أن تعلق فريدريكسن على قرار ترامب في وقت لاحق من اليوم.

من ناحية أخرى، قال نائبان تم انتخابهما لتمثيل جرينلاند في البرلمان الدنماركي إنه على ترامب زيارة الجزيرة.

وقالت اجا شيمينتز لارسين " إذا كان دونالد ترامب يريد مناقشة أمر بشأن جرينلاند يتعين عليه أن يأتي هنا وليس إلى الدنمارك".

وقالت النائبة اكي ماتيلدا هوج دام إن إرجاء الزيارة " بمثابة دلالة جيدة بطريقة ما، حيث أنه يظهر أن دونالد ترامب يريد عقد اللقاء فقط من أجل جرينلاند".

وكتبت رئيسة الوزراء الدنماركية السابقة هيلي ثورنينج شميت، التي ابتعدت عن السياسة تغريدة قالت فيها " إذن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أرجأ زيارته للدنمارك لأنه لا توجد نية لمناقشة بيع جرينلاند، هل هذه مزحة؟ أمر مهين لشعب جرينلاند والدنمارك".

وكانت فريدريكسن قد زارت جرينلاند مؤخرا ووقفت بجانب رئيس وزراء المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي كيم كيلسن للتأكيد أنه لا يوجد ما سوف يتم الاتفاق عليه.

وأكد كيلسن وحكومته أن جرينلاند ليست للبيع.

ووصفت فريدريكسن فكرة البيت الأبيض لشراء الجزيرة " بالسخيفة".

مع ذلك أكدت رئيسة وزراء الدنمارك أن" الولايات المتحدة تعد أقرب حلفاء الدنمارك".

وكتب ترامب في تغريدة أخرى" رئيسة الوزراء تمكنت من توفير قدر كبير من التكاليف والجهد لكل من الولايات المتحدة والدنمارك بكونها صريحة للغاية. أشكرها على ذلك واتطلع لإعادة ترتيب موعد أخر للزيارة في المستقبل".