 متحدثة باسم نافالني: أطباء ألمان فحصوا الناشط في مستشفى روسي - بوابة الشروق
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متحدثة باسم نافالني: أطباء ألمان فحصوا الناشط في مستشفى روسي

المانيا - ارشيفية
المانيا - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 7:48 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 7:48 م
قالت كيرا يارميش المتحدثة باسم الناشط الروسي المعارض أليكسي نافالني، الذي يرقد في غيبوبة في مستشفى في سيبيريا، إن فريقا من الأطباء الألمان قاموا بفحصه.

وكتبت المتحدثة باسم نافالني عبر موقع تويتر: "الأطباء الألمان والمتخصصون في الإنعاش فحصوا أليكسي نافالني".

وذكرت يارميش ن الفريق الألماني خلص إلى أنه يمكن نقل نافالني إلى برلين، كما عرضت السلطات الألمانية، لأن لديهم المعدات اللازمة لضمان نقله بصورة آمنة على متن طائراتهم.

وأوضحت يارميش أن زوجة نافالني وافقت على علاجه في مستشفى شاريتيه في حالة نقله إلى برلين.

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