وزير الخارجية الباكستاني يبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية والوضع الأمني الإقليمي

التقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الذي يزور الصين حاليا لحضور الاجتماع الدوري الثاني للحوار الاستراتيجي الصيني الباكستاني، مع وزير الخارجية الصيني وانج ياي، في إقليم "هينان" الصيني.



وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن الجانبين بحثا، خلال اللقاء العلاقات الثنائية، ومشاريع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، إلى جانب مناقشة الوضع الأمني الإقليمي خاصة عملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان، والوضع الإنساني المتدهور في جامو وكشمير المحتلة.



واتفق الطرفان على بذل الجهود المشتركة والعمل المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر للأمن والسلام في المنطقة.



وأكد وزير الخارجية قريشي بأن باكستان مصممة وتعطي أولوية لإكمال المشاريع المتعلقة بالممر الاقتصادي المشترك، وقال بأن قيادات البلدين عازمة لتعزيز وتوطيد المزيد من الشراكة الاستراتيجية التعاونية.



وأطلع وزير الخارجية قريشي نظيره الصيني على الانتهاكات الإنسانية والفظائع الجارية من قبل الهند بحق الكشميريين في جامو وكشمير المحتلة، وقال بأن سياسات الهند وخططتها التوسعية تشكل تهديداً للاستقرار والسلام الإقليمي.