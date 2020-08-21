"ألا صلوا فى بيوتكم.. ألا صلوا فى رحالكم".. جملة سمعها المصريون وترددت على آذانهم لأول مرة مع انتشار فيروس كورونا، وإعلان قرارات مجلس الوزراء بوقف الصلاة في المساجد كجزء من التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على انتشار الوباء، فطوال عدة أشهر ظلت الصيغة الجديدة للأذان تخرج من المساجد وتتردد في كل الصلوات، ورغم عودة الصلاة للمساجد في الشهر الماضي، إلا أن صيغة أذان النوازل ظلت تردد في صلوات الجمعة التي ظلت ممنوعة حتى اليوم.

ولكن، مع قرارات مجلس الوزراء الجديدة بعودة الصلاة في المساجد بدءا من الجمعة المقبلة، 28 أغسطس الحالي، تكون آخر مرة رفع فيها آذان النوازل في مصر اليوم خلال صلاة الجمعة، التي اقتصرت على الخطيب والعاملين في بعض المساجد.

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- ما هو أذان النوازل؟

أذان النوازل هي صيغة للأذان يتم اللجوء إليها في وقت البلاء والأزمات، وسمي بـ أذان "النوازل" نسبة إلى النازلة فيقول العرب "نزل بنا البلاء" أي حل علينا البلاء، وأيضا لأنه يرتبط بفقه النوازل وأوقاتها، وهو الفقه الذي يوضح التصرفات والأحكام الشرعية لكل الأمور وقت البلاء أو الأزمات.

ووفقا لما ذكرته وزارة الأوقاف في بيان سابق لها، فصيغة أذان النوازل تكون "اللهُ أكبر اللهُ أكبر. اللهُ أكبر اللهُ أكبر. أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله. ألا صلوا فى بيوتكم. ألا صلوا فى رحالكم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله".

- قصة أذان النوازل وسوابق رفعه

أوضحها الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في أحد مداخلاته التليفزيونية على قناة "الحياة" المصرية، حينما قال تعقيبا على تغيير صيغة الأذان في بداية أزمة فيروس كورونا، إن "الأذان لم يتغير، ولكن هناك أذانًا للنوازل، وله سابقة في التاريخ الإسلامي، فعندما كان يشتد المطر والكوارث والنوازل بالمجتمع كان النبي محمد، صل الله عليه وسلم، يأمرهم بالصلاة في رحالهم".

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: "أما أذان النوازل فقد تم إطلاقه في عهد الصحابة، وحينها قالوا لقد فعلها الذي هو خير منا ومنكم، في إشارة إلى رسول الله، صل الله عليه وسلم".

- ترديد أذان النوازل

علماء الأزهر أوضحوا أن ترديد الأذان بصفة عامة سنة مستحبة عن النبي، صل الله عليه وسلم، وأن الدعاء بعد ترديد الأذان مستجاب، وعند سماع المؤذن يقول: "صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم" يجب على المسلم ترديد: "لا حول ولا قوة إلا بالله".

- حكم أذان النوازل

دار الإفتاء المصرية أوضحت فى تصريحات سابقة مشروعية صيغة أذان النوازل، مستشهدة بما ورد في الصحيحين، أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، وقل: صلوا في بيوتكم".

- أذان النوازل إبان كورونا

وكانت وزارة الأوقاف سمحت برفع أذان النوازل في المساجد، بدءا من شهر رمضان الماضي، وبعد فترة كبيرة من منع أداء الصلاة ورفع الأذان في المساجد ضمن الإجراءات التي اتخذتها البلاد لمنع التجمعات وحصر انتشار فيروس كورونا، فقالت في بيان لها إن المسموح به هو رفع أذان النوازل دون سواه، وذلك في المساجد دون الزوايا والمصليات.

- أذان النوازل الأخير

بالرغم من عودة الصلاة بالمساجد في مصر خلال الشهر الماضي، وعودة الأذان لصيغته المعروفة "حي على الصلاة حي على الفلاح"، إلا أن أذان النوازل كان يردد خلال صلاة الجمعة، التي ظلت ممنوعة لتجنب التجمعات.

ولكن نظرا لموافقة لجنة مكافحة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، الأربعاء، على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى التي تحددها وزارة الأوقاف، بدءا من 28 أغسطس المقبل، تكون صلاة الجمعة اليوم هي أخر صلاة ترفع فيها أذان النوازل ومن ثم العودة إلى الصيغة العادية للأذان.