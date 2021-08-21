أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك أن الفريق يمتلك ذخيرة من اللاعبين الجيدين، مُشيرًا إلى أن فرجاني ساسي، لاعب الدحيل القطري هو من خسر بالرحيل عن القلعة البيضاء.

وقال لبيب في تصريحات عبر قناة الزمالك :"الزمالك بدون فرجاني ساسي يتصدر الدوري، والخاسر هو ساسي بعدما رفض الاستمرار معنا، فالزمالك هو من يصنع نجومية أي لاعب".

وأضاف :"نمتلك ذخيرة من اللاعبين جيدين للغاية، أهم شيء لدي حاليا هو اللاعبين المقيدين والمعارين، وبعد نهاية الموسم سنجلس مع المدير الفني باتريس كارتيرون لحسم الأمور".

وتابع :"الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في مصر، فالمعارون من الزمالك هما هدافي فرقهم في الدوري، مثل مصطفى فتحي وكريم بامبو وعمر السعيد هدافي فرقهم".

واقترب الزمالك بشدة من حسم لقب الدوري للمرة رقم 13 في تاريخه بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا حيث يحتاج للانتصار في إحدى مباراتيه المقبلتين للتتويج رسميًا باللقب الغائب منذ 5 سنوات.