ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم السبت، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قوله: إن "الكويت والبحرين وقطر والإمارات والدنمارك وألمانيا وإيطاليا وكازاخستان وطاجيكستان وتركيا والمملكة المتحدة وأوزبكستان، ساهمت في تسهيل عبور المواطنين وإجلاء الأمريكان من أفغانستان عبر أراضيها إلى بر الأمان" .

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد عبر - في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح - عن عميق التقدير والامتنان على الجهود التي تقدمها دولة الكويت، لتأمين العبور الآمن وتيسير إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأمريكان والدول الأخرى من أفغانستان وتأمين وصولهم إلى بلدانهم سالمين.